09:22, 24 Июля 2018
В целом по России доля населения за чертой бедности снизилась, а в Карелии – выросла
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Число граждан России, проживающих за чертой бедности, сократилось в 2017 году до 13,2% от общей численности населения.
В Карелии в прошлом году количество жителей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, напротив, выросло, и достигло 17,3% от общей численности населения.
Это следует из сравнения данных Росстата и Карелиястата о показателях по России и Карелии.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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