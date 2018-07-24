В целом по России доля населения за чертой бедности снизилась, а в Карелии – выросла

Число граждан России, проживающих за чертой бедности, сократилось в 2017 году до 13,2% от общей численности населения.

В Карелии в прошлом году количество жителей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, напротив, выросло, и достигло 17,3% от общей численности населения.

Это следует из сравнения данных Росстата и Карелиястата о показателях по России и Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".