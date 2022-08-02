В России еще на неделю продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила до 17 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России.

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа», — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.