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Новости. Общество
21:05, 03 Апреля 2019
фото: © Петр Ковалев/ТАСС

В России готовится "идеология здорового питания"

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.

"Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем подготовлен соответствующий проект федерального закона, который, мы надеемся, в весеннюю сессию будет внесен в Государственную думу", - сказала Голикова в ходе "правительственного часа" в Госдуме в среду.

Она также напомнила, что председатель правительства Дмитрий Медведев закрепил полномочия по контролю качества продуктов питания за Роспотребнадзором, передает "Интерфакс".

Пресс-служба Роспотребнадзора в декабре 2018 года сообщала, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием. "Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (возникающими из-за плохого питания), а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора от 6 декабря.

Согласно данным Роспотребнадзора, "высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в декабре 2018 года заявила, что выбор россиянами продуктов питания нерационален и что мужчины стали вдвое больше страдать ожирением. Она отметило, что в России "абдоминальное ожирение (в области живота - ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных". "В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", - сказала Скворцова.

Она добавила, что фастфудом питается каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполисов.

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