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В России хотят ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям

Новости. Общество
20:40, 12 Марта 2021
фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС
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С инициативой выступило федеральное министерство труда и занятости.

В Минтруда РФ считают необходимым внести коррективы в программу поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на 2021 год. Как сообщил "Коммерсант", федеральное министерство труда и занятости предложило ограничить получение выплат подозрительно бедными семьями, то есть семьями с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьями без легальных доходов.

В Минтруда России полагают, что на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека. При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 квадратных метров на человека, дачей, гаражом, одним автомобилем, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тысяч рублей.

Как отмечает "Коммерсант", право получения выплат на детей от трех до семи лет при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2021-03-12 20:53:52
Совдепоский подход. Доход низкий, т.к. неофициальный. С этим вы боретесь в кавычках уже 30 лет.
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