В России хотят продлить детство до 21 года

В Минздраве обсуждают вопрос увеличение периода детства до 21 года в России.

Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ.

Она отметила, что в первую очередь это должно отразиться на употреблении алкоголя и табака, пишет издание "РИА Новости".

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала идею о продлении периода детства.

"Самое главное – не играть словами. Самое главное – понимать, какие правовые последствия это несет за собой. Прежде чем рассуждать… выражать позицию, поддерживается увеличение возраста или нет, нужно посмотреть, какие за собой ведутся правовые последствия", – сказала Кузнецова.

"Поэтому исходя из них, когда будет уже конкретика, будем смотреть, насколько это важно, нужно и полезно на самом деле для развития в той социальной ситуации, в которой мы сейчас находимся", – добавила детский омбудсмен.