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Новости. Общество
20:40, 06 Июня 2019
фото: © Рixabay/821292

В России хотят продлить детство до 21 года

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В Минздраве обсуждают вопрос увеличение периода детства до 21 года в России.

Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ.

Она отметила, что в первую очередь это должно отразиться на употреблении алкоголя и табака, пишет  издание "РИА Новости". 

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала идею о продлении периода детства. 

"Самое главное – не играть словами. Самое главное – понимать, какие правовые последствия это несет за собой. Прежде чем рассуждать… выражать позицию, поддерживается увеличение возраста или нет, нужно посмотреть, какие за собой ведутся правовые последствия", – сказала Кузнецова.

"Поэтому исходя из них, когда будет уже конкретика, будем смотреть, насколько это важно, нужно и полезно на самом деле для развития в той социальной ситуации, в которой мы сейчас находимся", – добавила детский омбудсмен.

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Комментарии

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Андрей Иваненко
2019-06-06 21:12:13
6 апреля 1453 года султан Мехмет 2 захватил Константинополь, его визири отговаривали султана от штурма. Сейчас Стамбул. Султану было 21 год. Византийская империя перестала существовать.
Бриг
2019-06-06 21:00:38
Раз старость отодвинули после 65 лет ( пенсия ) , отчего же детство не передвинуть . Клоуны .
Доn Pеdrо
2019-06-06 20:46:12
Создается впечатление ,что Минздрав -это Клиника для буйнопомешанных...
Штази
2019-06-06 20:45:30
Ага. И в армию их, касатиков. Водовку и курево низзя, а в караул с автоматом - стой стрелять буду.
Гость
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