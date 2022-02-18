В России хотят разрешить мужчинам забирать свою фамилию у жен после развода

Общественник предложил разрешить мужчинам забирать фамилии у бывших жен.

При разводе мужчинам нужно разрешить забирать у жен свою фамилию, предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в интервью «Абзацу», пишет «Лента.ру».

«Некоторым мужчинам часто неприятно, когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию. Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», — сказал Петров.

Он подчеркнул, что возможность забрать фамилию у бывшей жены необходимо обозначать в документах еще при заключении брака.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом намерена сохранить его фамилию. Как сообщала The Mirror, она не будет отказываться от своей двойной фамилии Кардашьян-Уэст в ближайшее время ради детей. По словам близких к ситуации источников, знаменитости стараются поддерживать здоровые родительские отношения.