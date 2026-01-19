В России хотят лишать прав за нелегальный тюнинг фар и выхлопных систем

По новой инициативе Национального автомобильного союза предлагается ввести наказание вплоть до лишения водительских прав на срок до шести месяцев или штрафа в 30 тысяч рублей.
Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой ужесточения ответственности за незаконное изменение конструкции автомобильных фар и выхлопных систем. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС, ознакомившись с документом.
В НАС указывают на массовый характер нарушений: союз регулярно получает жалобы на автомобили с нештатными ксеноновыми и светодиодными лампами, а также с модифицированными выхлопными системами. Действующие санкции (предупреждение или штраф в 500 рублей) не останавливают владельцев.
— Данная проблема является по-настоящему массовой: на маркетплейсах светодиодные лампы стоят от 30 рублей за штуку, причем такие товары имеют тысячи отзывов, — отмечается в письме.
В качестве примера приводится комплект светодиодных противотуманных фар для Lada за 1478 рублей, имеющий почти 7 тысяч отзывов.
В НАС подчеркивают, что такие изменения прямо запрещены Техническим регламентом Таможенного союза и создают угрозу дорожному движению, ослепляя других водителей, а существующие предупреждения или штрафы (500 рублей) несоразмерны доступности и популярности незаконного тюнинга.
НАС просит МВД рассмотреть подготовку поправок в Кодекс об административных правонарушениях для установления более суровых санкций.
