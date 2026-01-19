РЕКЛАМА
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42
Врач назвал безопасную норму чая в день

00:10

В России хотят запретить сувенирные деньги и обновить старые банкноты

23:02

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

В России хотят лишать прав за нелегальный тюнинг фар и выхлопных систем

22:02

Футболист Алексей Смертин пробежал марафон 50 км в минус 42 в Оймяконе

21:02

В Карелии стартовала неделя информирования о Детском телефоне доверия

20:21

Земля подверглась воздействию мощнейшего за десятилетие потока радиационных частиц

20:02

Ремонт моста к онежским петроглифам выполнен наполовину

19:35

Банки начали массово блокировать карты и счета россиян

19:15

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска рассказала о своем выгорании от работы в секс-шопе

19:02

«Срезают лазером сосули»: проверили, насколько опасно ходить по тротуарам в центре Петрозаводска

18:50

Диспансеризация 2026: какие исследования добавлены в обязательный список

18:32

Предприятие «Прорыв» завершит строительство производственного здания в Петрозаводске в 2026 году

18:10

Стало известно, кто сбил 11-летнюю девочку на Кукковке в Петрозаводске

18:02

Представители Полины Лурье получили ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

17:48

В Карелии очистили более 12 тысяч километров железнодорожных путей

17:32

Тепло и горячая вода вернулись не ко всем жителям Кукковки

17:15

Новые правила вступили в силу для пассажиров поездов в 2026 году

17:04

Во вторник в Карелии обещают снег и до -7°С

17:00

Доходы в бюджете Петрозаводска впервые превысили 14 млрд рублей

16:54

Освященную воду можно набрать возле трех храмов в Петрозаводске

16:49

Тотальный диктант в Петрозаводске пройдет 18 апреля 2026 года

16:28

Парфенчиков: в Петрозаводске при поддержке правительства инвесторы реализуют более 80 проектов с созданием 11 тысяч рабочих мест

16:23

Автомобиль «Жигули» с подростками улетел в сугроб после дрифта на кольце

16:18

Названа одна из причин возможного уменьшения будущей пенсии

16:10

Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-депутата Владимира Кванина по делу «Автоспецтранса»

15:58

Скончался бывший председатель исполкома Медвежьегорского района

15:45

Шандалович отметил рост инвестиционной привлекательности Петрозаводска

15:37

Общемировое состояние богатейших людей планеты достигло исторического максимума

15:29

В Карелии на Онежском озере пропал рыбак

15:23

11-летняя девочка пострадала под колёсами авто в Петрозаводске

15:19

В Жилнадзоре Карелии напомнили, какие организации отвечают за уборку снега и наледи

15:08

Экс-глава Медвежьегорского района стал судьей первой категории по самбо

15:02

Карелия в минувшем году полностью освоила 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

14:46

Экологическая безопасность — на постоянном контроле: ЦЕМЕНТУМ подводит итоги года по замерам на карьере «Шокшинский кварцит»

14:37

Депутат назвал причины попадания Карелии в аутсайдеры рейтинга по преступности

14:36

В Петрозаводске рассказали, что восьмая часть всех жителей города - самозанятые

14:32

Конкурс снеговиков пройдет в день закрытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

14:16

Препарат «Эводин» для диабетиков привезли в Карелию

14:08

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России для трёхдневного отдыха в январе

14:01

В Сыктывкаре взрыв светошумовой гранаты в центре подготовки МВД унес жизнь девушки-курсантки

13:45

На Земле во вторник ожидаются очень сильные магнитные бури

13:30

Общественная палата России предлагает продлить работу детсадов

13:16

Выведенные из строя самолеты вернут на маршруты российских авиакомпаний

13:04

Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

12:55

Детский омбудсмен Карелии рассказал о главной ошибке взрослых в экстренных ситуациях

12:47

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой вступает в силу 27 января

12:41

В Карелии поймали рыбу гигантских размеров

12:20

Мошенники притворяются техподдержкой портала «Госуслуги»

12:08

В Петрозаводске задержали серийного вора

11:43

Электронный посадочный талон станет официальным документом для посадки на самолет

11:29

На Ключевой решали, кто ответит за снег у тренажёров и как вывезти сугробы от машин

11:15

Автомобиль сбил электровелосипедиста в центре Петрозаводска

11:06

17-летний подросток пострадал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

10:48

Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» на трассе «Кола»

10:31

Подача тепла на Кукковке в Петрозаводске восстановлена

10:01

Ушёл из жизни режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

09:49

Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

09:28

Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

08:59

Салон красоты горел в Карелии ночью

08:39

В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

08:21

На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

08:01

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

07:41

Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

07:21

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

07:01

Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

06:41

Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

Поделиться

По новой инициативе Национального автомобильного союза предлагается ввести наказание вплоть до лишения водительских прав на срок до шести месяцев или штрафа в 30 тысяч рублей.

фото: © Столица на Онего

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой ужесточения ответственности за незаконное изменение конструкции автомобильных фар и выхлопных систем. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС, ознакомившись с документом.

В НАС указывают на массовый характер нарушений: союз регулярно получает жалобы на автомобили с нештатными ксеноновыми и светодиодными лампами, а также с модифицированными выхлопными системами. Действующие санкции (предупреждение или штраф в 500 рублей) не останавливают владельцев.

— Данная проблема является по-настоящему массовой: на маркетплейсах светодиодные лампы стоят от 30 рублей за штуку, причем такие товары имеют тысячи отзывов, — отмечается в письме.

В качестве примера приводится комплект светодиодных противотуманных фар для Lada за 1478 рублей, имеющий почти 7 тысяч отзывов.

В НАС подчеркивают, что такие изменения прямо запрещены Техническим регламентом Таможенного союза и создают угрозу дорожному движению, ослепляя других водителей, а существующие предупреждения или штрафы (500 рублей) несоразмерны доступности и популярности незаконного тюнинга.

НАС просит МВД рассмотреть подготовку поправок в Кодекс об административных правонарушениях для установления более суровых санкций. 

Ранее мы сообщали, что в России изменят правила сдачи экзаменов на водительские права.

 

