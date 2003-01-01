В России хотят запретить «страшные игрушки»

Напомним , ранее сообщалось, что российский певец Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», под которым будут выпускаться отечественные игрушки с искусственным интеллектом.

На мероприятии также обсуждалась поддержка отечественных производителей игрушек, ориентированных на традиционные ценности. По словам депутатов, такая мера необходима, поскольку игрушки формируют мировоззрение детей.

— Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны», — отметила Лантратова. Она также сказала, что «клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим.

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что современные устрашающие игрушки могут становиться причиной фобий и психических нарушений у детей.

В Госдуме на круглом столе «Игрушки как канал скрытой пропаганды» предложили принять меры против распространения в России игрушек устрашающего вида. Они подготовили законопроект о введении психолого-педагогической экспертизы для детских товаров. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

