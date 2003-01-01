В России хотят запретить «страшные игрушки»

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о психолого-педагогической экспертизе товаров для детей.
В Госдуме на круглом столе «Игрушки как канал скрытой пропаганды» предложили принять меры против распространения в России игрушек устрашающего вида. Они подготовили законопроект о введении психолого-педагогической экспертизы для детских товаров. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что современные устрашающие игрушки могут становиться причиной фобий и психических нарушений у детей.
— Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны», — отметила Лантратова. Она также сказала, что «клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим.
На мероприятии также обсуждалась поддержка отечественных производителей игрушек, ориентированных на традиционные ценности. По словам депутатов, такая мера необходима, поскольку игрушки формируют мировоззрение детей.
Напомним, ранее сообщалось, что российский певец Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», под которым будут выпускаться отечественные игрушки с искусственным интеллектом.