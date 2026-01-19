В России хотят запретить сувенирные деньги и обновить старые банкноты

Банк России выступил с инициативой о запрете изготовления и продажи предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами. Также обсуждаются новые купюры номиналом 500, 50 и 10 рублей.
Банк предлагает установить запрет на производство и сбыт изделий, схожих с официальными денежными знаками по внешнему виду и размерам:
— Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами, — сообщает Банк России в документе, посвящённом основным направлениям развития наличного
денежного обращения на 2026–2030 годы.За такие действия планируется ввести административную ответственность.
ЦБ особенно обеспокоен использованием подобной продукции в мошеннических схемах. По данным регулятора, имитации денежных знаков часто применяются для обмана граждан, в том числе социально незащищённых слоёв населения, преимущественно пожилых людей.
Одновременно Банк России анонсировал планы по обновлению наличного денежного обращения. В период с 2026 по 2028 год будут разработаны и выпущены модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей с обновлённым дизайном и улучшенными защитными элементами.
Ранее мы сообщали, что новую купюру номиналом в 10 тысяч рублей предлагают ввести в оборот в России.