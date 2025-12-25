В России хотят запустить передвижные аптеки

Планируется создать аптеки на колесах для отдаленных деревень

В Государственной Думе начали рассматривать законопроект о создании передвижных аптечных пунктов. Об этом 26 декабря сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», — написал спикер Госдумы.

Идея в том, чтобы с помощью специальных автомобилей доставлять лекарства в удаленные поселения, где нет стационарных аптек или фармацевтических пунктов. Вопрос о доступности лекарств в таких населенных пунктах ранее поднимался на прямой линии с президентом.

По данным экспертов, на конец сентября в России работало 83 тысячи аптек, но лишь 14% из них расположены в труднодоступных районах и малонаселенных пунктах. При этом в этих местах живут около 8 миллионов человек. Планируется, что один такой передвижной аптечный комплекс сможет обслуживать до 50 закрепленных за ним населенных пунктов.

Володин уточнил, что сначала такие мобильные аптеки появятся в тех регионах, где они наиболее нужны. Это позволит оценить, насколько эффективен такой способ доставки лекарств, и стоит ли расширять программу.