В России изменилась стоимость полиса ОСАГО

ОСАГО подорожало для одной категории водителей.
С 9 декабря в России расширен допустимый диапазон базовых ставок по полисам обязательного автострахования (ОСАГО). По указанию Банка России тарифный коридор увеличен на 15% как вверх, так и вниз для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвинулись на 40%.
Изменения не означают автоматического подорожания страховки для всех. По информации регулятора, корректировка позволит страховым компаниям предлагать полисы по более справедливой стоимости, точнее учитывающей риски конкретных водителей. То есть для тех, кто часто попадает в ДТП, страховка ощутимо подорожает.
Одновременно с расширением коридора обновлены значения территориального коэффициента (КТ), который также влияет на итоговую цену ОСАГО. Его величина снижена для 20 территорий и повышена для 28. Наиболее значительное двукратное увеличение коэффициента предусмотрено для ряда территорий Новосибирской области и Республики Ингушетия, где, как пояснил ЦБ, в течение последних пяти лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО.
В Центробанке подчеркнули, что тарифный коридор для полисов на легковые автомобили, используемые в личных целях, не пересматривался с сентября 2022 года. За это время средний размер страховой выплаты вырос в 1,5 раза, в то время как средняя стоимость полиса по итогам девяти месяцев 2025 года, напротив, снизилась на 4%.
Напомним, ранее в Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки.