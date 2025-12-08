В России изменилась стоимость полиса ОСАГО

Напомним, ранее в Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки.

В Центробанке подчеркнули, что тарифный коридор для полисов на легковые автомобили, используемые в личных целях, не пересматривался с сентября 2022 года. За это время средний размер страховой выплаты вырос в 1,5 раза, в то время как средняя стоимость полиса по итогам девяти месяцев 2025 года, напротив, снизилась на 4%.

Одновременно с расширением коридора обновлены значения территориального коэффициента (КТ), который также влияет на итоговую цену ОСАГО. Его величина снижена для 20 территорий и повышена для 28. Наиболее значительное двукратное увеличение коэффициента предусмотрено для ряда территорий Новосибирской области и Республики Ингушетия, где, как пояснил ЦБ, в течение последних пяти лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО.

Изменения не означают автоматического подорожания страховки для всех. По информации регулятора, корректировка позволит страховым компаниям предлагать полисы по более справедливой стоимости, точнее учитывающей риски конкретных водителей. То есть для тех, кто часто попадает в ДТП, страховка ощутимо подорожает.

С 9 декабря в России расширен допустимый диапазон базовых ставок по полисам обязательного автострахования (ОСАГО). По указанию Банка России тарифный коридор увеличен на 15% как вверх, так и вниз для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвинулись на 40%.

В России могут ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей и техникумов

Шесть пешеходов и одного электросамокатчика сбили в Петрозаводске на прошлой неделе

Жители Карелии и управляющие компании могут теперь общаться в MAX

Юные лыжники из Карелии взяли золото, бронзу и вошли в шестерку сильнейших на «Хибинской гонке»

Магазин «Настоящая мебель» в Петрозаводске закрылся и оставил десятки клиентов без заказов и денег

Верховный суд Карелии начал рассматривать дело экс-главы Пудожского района о премиях для самого себя

«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.