В России изменили порядок расчета отпускных

Отпускные стали больше: в России изменили расчет выходного пособия.

В России стали по-новому считать отпускные. При расчете их размера теперь учитываются не только фиксированная зарплата и ежемесячные выплаты, но и квартальные и годовые бонусы сотрудников, в интервью радио Sputnik объяснил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

— Разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено. Будет учитываться вся сумма, полученная от работодателя, — поделился эксперт с радио Sputnik.

Изменение распространяется только на отпускные и не затрагивает порядок расчета больничных, для которых действует отдельный механизм. Сафонов подчеркнул, что новый порядок не повлияет на статистику зарплат, потому что все легальные выплаты отражаются в базе данных Социального фонда и учитываются в официальной отчетности.

Кроме того, с сентября в России начали работать новые правила расчета зарплат. Теперь даже при подработке (например, в охране или на транспорте) доплаты должны четко рассчитывать. Также запрещено депремировать сотрудников больше чем на 20%.