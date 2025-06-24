В России изменились правила оплаты услуг ЖКХ

Срок оплаты коммунальных услуг сдвинут на пять дней.

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг изменится. Вместо 10 числа каждого месяца платить можно будет до 15 числа.

Госдума РФ одобрила в трех чтениях соответствующий законопроект. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Эксперт пояснил, что благодаря изменениям у людей будет больше времени на проверку квитанций и планирование бюджета. Также снизится нагрузка на платежные системы.

Сейчас жителям советуют проверить настройки автоплатежей и следить за новостями, чтобы вовремя перейти на новый график оплаты. Предполагается, что изменения будут введены с 1 марта 2026 года. Власти обещают дать время для перехода и адаптации к новым правилам.