В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

За бумажные выписки на машину из ГИБДД теперь нужно платить от 100 до 400 рублей

Госавтоинспекция Карелии напоминает автовладельцам о важном изменении в правилах получения информации об автомобилях. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила предоставления выписок из государственного реестра транспортных средств.

Выписка из реестра — это официальный документ, содержащий все основные данные об автомобиле, а также его историю. По сути, это информация из базы данных ГИБДД.

Согласно постановлению правительства, за оформление такой выписки на бумажном носителе теперь взимается плата. Её размер составляет от 100 до 400 рублей в зависимости от типа запрашиваемых сведений.

Получить документ можно двумя способами. Первый — обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции, предварительно оплатив госпошлину. Второй, который ГИБДД рекомендует для экономии, — через официальный портал «Госуслуги».

Получение выписки в электронном виде через портал «Госуслуги» остаётся полностью бесплатным. Это касается как обычных справок на одну машину, так и расширенных выписок или документов обо всех автомобилях, принадлежащих одному владельцу.