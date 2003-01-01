В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Вместо 10 числа каждого месяца платить за ЖКХ можно будет до 15 числа. Об этом сообщил РИА Новости депутат Сергей Колунов.

Сергей Колунов пояснил, что многие россияне получают заработную плату 12 или 15 числа. Перенос срока оплаты позволит им избежать просрочек и пеней.

Также сдвигаются сроки предоставления платежек — теперь управляющие компании должны отправлять квитанции не к 1 числу, а к 5 числу каждого месяца.

Напомним, с 1 сентября изменились правила оформления протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов. По новому порядку, протокол должен быть оформлен и подписан в течение десяти дней после проведения собрания собственников жилья в многоквартирных домах. Его обязаны подписать председатель, секретарь и члены счетной комиссии. В документе теперь нужно указывать уникальный номер, присваиваемый автоматически в системе ГИС ЖКХ, а также паспортные данные инициатора собрания. При голосовании в решении нужно указывать СНИЛС собственника.