В России изменят практику по взысканию ущерба за царапины на автомобилях

Россияне больше не смогут взыскать по ОСАГО вред за царапину от открытой двери авто, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

Взыскать по договору ОСАГО вред за царапину на машине от открытой двери припаркованного автомобиля не получится, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. Об этом пишет агентство «Прайм».

Там уточняется, что страховой случай наступает при непосредственном использовании машины как транспортного средства, то есть при движении на дорогах, во дворах, парковках и других территориях, «на которых имеется возможность проезда транспортного средства».

«Вред, причиненный эксплуатацией оборудования, установленного на транспортном средстве, и непосредственно не связанный с участием транспортного средства в дорожном движении (например, опорно-поворотным устройством автокрана, бетономешалкой, разгрузочными механизмами, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле), а также в результате открытия двери припаркованного транспортного средства, не относится к случаям причинения вреда собственно транспортным средством», — сказано в проекте.

Пленум обсудил его на заседании во вторник и пока отправил на доработку. Однако обычно, по наблюдению корреспондента РИА Новости, после доработки проект кардинально не меняется.