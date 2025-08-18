В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрии.

Для идентификации пассажира теперь можно использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации (ЕСИА) при наличии у железнодорожного перевозчика технической возможности. Об этом сообщили РИА Новости.

Новые правила касаются и высокоскоростных поездов. При этом привычные способы покупки билетов и посадки останутся — пассажиры смогут выбирать удобный вариант.

Биометрическая система уже работает в московском метро, а теперь ее внедряют и на железной дороге. Это часть программы по расширению использования биометрии для госуслуг и транспорта. Изменения утверждены правительством и вступят в силу 1 сентября.