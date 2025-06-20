В России изменятся правила прохождения медкомиссии водителями

С 1 августа справки после медкомиссии начнут выдавать онлайн.

С завтрашнего дня в России меняется порядок оформления медицинских справок для водителей. Вместо привычных бумажных документов теперь будут выдавать QR-код и уникальный номер. Об этом сообщили РИА Новости.

Как пояснил эксперт Петр Шкуматов, эти данные нужно будет предоставить в ГАИ при получении или замене прав. Вся информация автоматически попадет в базу данных.

Новая система должна упростить процедуру и помочь бороться с поддельными справками. Теперь проверить подлинность документа можно будет моментально через электронную систему.

Психиатрические и наркологические диспансеры также смогут получать данные водителей через QR-коды.