В России изобрели вакцину от меланомы

Эффективность препарата достигает 90%.

Российская вакцина для терапии меланомы (злокачественной опухоли, развивающейся при повреждении ДНК клеток, которые содердат пигмент меланин — прим. ред.), исследованная на животных, доказала высокую эффективность, заявил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

— Сейчас доклинические исследования на животных проведены, (…) фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если [судить] по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%, — рассказал он.

Эксперт также отметил, что препарат станет доступен для пациентов уже в начале 2026 года.

Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья сообщили, что в 2027 году вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют внести в национальный календарь прививок.