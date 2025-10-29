В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

МВД и ФСБ России вынесли решения о прекращении гражданства РФ нескольким выходцам из республик ближнего зарубежья за совершение действий, создающих угрозу безопасности страны.

Основанием для решений послужил пункт 2 части 1 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», позволяющий лишать гражданства за угрозу безопасности государства, рассказала официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.

Таким образом, в Архангельской области были лишены гражданства и депортированы двое жителей, придерживающиеся идеологии национального превосходства, неоднократно судимые за преступления с применением насилия в Северодвинске.

В Самарской же области меры были применены к местной жительнице, причастной к финансированию запрещенной в России международной террористической организации, и мужчине, участвовавшему в разжигании межнациональных конфликтов (сейчас он находится в местах лишения свободы).

МВД России продолжает системную работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства и очищению рядов граждан от лиц, чьи действия противоречат интересам страны и безопасности ее граждан, сообщает Волк.

Напомним, в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян.