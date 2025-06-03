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В России могут ограничить небольшие переводы на карты

Новости. Экономика
20:30, 18 Июня 2025
фото: © CardMapr.nl / unsplash

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Депутат предупредила россиян о возможной приостановке мелких переводов на банковские карты.

В России с июня без объяснений могут быть приостановлены частые мелкие поступления на карты и переводы от разных людей, рассказала «Газете.Ru» cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

- С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт, — пояснила сенатор.

По словам Епифановой, срок приостановления операций не должен превышать 10 дней. Исключением до 30 дней может быть случай, когда операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства. При этом Росфинмониторинг обязан в случае запроса от гражданина в трёхдневный срок об основаниях блокировки.

Сенатор посоветовала для исключения блокировки карты  соблюдать финансовую гигиену: не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы (договоры, расписки, декларации), а также уведомлять банк о нетипичных действиях — например, перед поездкой за границу. 

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