В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

Законодательное собрание Кировской области внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам ограничивать работу магазинов, торгующих круглосуточно.

Ограничения предложили ввести для борьбы с незаконной ночной продажей алкоголя. Документ размещен в думской электронной базе.

По мнению авторов инициативы, небольшие круглосуточные магазины стали основным каналом нелегальной торговли спиртным в ночное время. В пояснительной записке к документу указано, что в Кировской области нарушения запрета на ночную продажу алкоголя обнаружили в 113 из 141 проверенного магазина, работающего в формате «24 часа». Такая торговля, как отмечают авторы, ухудшает криминогенную обстановку и вызывает шум, на который особенно часто жалуются жители близлежащих домов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы «О защите прав потребителей» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». В случае его принятия субъекты РФ получат право устанавливать ограничения на работу торговых точек в период с 23:00 до 08:00 по местному времени. В настоящий момент документ находится на начальной стадии рассмотрения и передан в профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле.