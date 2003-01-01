В России могут расширить список опасных пород собак

В перечень предлагают включить шесть популярных пород, под ограничения могут также попасть собаки выше 30–40 см.
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к закону о содержании животных. Предлагается дополнить список потенциально опасных пород. Об этом сообщили «Известия».
В перечень опасных собак предлагают включить шесть популярных пород: немецких овчарок, хаски, ротвейлеров, алабаев, доберманов и бультерьеров. Если закон примут, их можно будет выгуливать только в наморднике и на поводке.
Особые ограничения коснутся детей и подростков. Детям до 14 лет хотят запретить выводить собак выше 30 сантиметров в холке. Подросткам от 14 до 16 лет предлагают запретить гулять с собаками выше 40 сантиметров. Под запрет также попадут нетрезвые граждане и люди, признанные недееспособными.
— В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства [потенциально опасных собак], но там всего 12 пород, которых и в России особо нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке (место между шеей и верхней частью спины) больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать, — рассказал «Известиям» член рабочей группы, депутат Госдумы Александр Спиридонов.Инициатива появилась после многочисленных случаев нападения собак на людей. Только в 2024 году от укусов животных пострадали более 237 тысяч россиян. По статистике, около 40% нападений совершают домашние питомцы, за которыми плохо следят хозяева.
Законопроект прошел первое чтение в парламенте. Сейчас депутаты дорабатывают документ с учетом замечаний правительства.
Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление безопасности при выгуле собак.