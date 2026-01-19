В России могут разрешить оплачивать парковку после её использования

В России может появиться постоплата за парковку, чтобы снизить количество штрафов для автомобилистов, которые не успевают внести платёж в отведённое время.
В декабре депутаты предложили разрешить оплачивать парковку в течение пяти суток после её использования, сообщает ТАСС, ознакомившись с ответом на запрос депутатов Госдумы. Минтранс подтвердил, что готовит поправки в закон об организации дорожного движения, в рамках которых прорабатывается механизм постоплаты парковочных сессий.
По мнению министерства, это позволит повысить платёжную дисциплину и одновременно сократить число штрафов для добросовестных пользователей парковок.
В данный момент ж срок оплаты парковки устанавливается регионами. Например, в Москве оплатить парковку нужно в течение 5 минут после постановки автомобиля, а уехать — в течение 5 минут после окончания оплаченного времени, а в Санкт-Петербурге на оплату даётся 15 минут, а на выезд — 10 минут после окончания сессии.
