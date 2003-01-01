В России могут снизить ставки по семейной ипотеке для многодетных

При рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%.

В Госдуме обсуждают новые ставки по семейной ипотеке, которые будут зависеть от количества детей в семье. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутаты предлагают при рождении первого ребенка понизить ставку по ипотеке до 12%. Для семей со вторым ребенком сохранится действующая ставка в 6%. А при рождении третьего ребенка ставка может снизиться до 4%.

Аксаков уточнил, что инициатива еще обсуждается. Было озвучено предложение снизить ставку для первого ребенка до 10%, если общие процентные ставки в экономике продолжат падать.

— Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается. Мол, 12% уже будет бессмысленно — когда примем закон, может, рыночная ставка будет 12%. Дискуссия идет. Пока при рождении первого [ребенка] — 12%, второго — 6%, третьего — 4%, — рассказал Аксаков.

Для семей, в которых рождаются близнецы или двойняшки, ставку предлагают рассчитывать как за второго ребенка — 6%.

Замминистра финансов Иван Чебесков ранее заявлял, что такое изменение ставок поможет стимулировать рождаемость в стране. Проект закона может быть внесен в Госдуму осенью 2025 года.

