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Новости. Общество
21:05, 26 Июня 2019
фото: Центр развития добровольчества Карелии

В России могут снизить возраст совершеннолетия

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Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия.

"На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше", — цитирует слова Бугаева РИА Новости.

Однако, по его словам, сложно однозначно ответить, настал ли уже момент для снижения возраста совершеннолетия.

Не менее актуальным глава Росмолодежи считает и вопрос об изменении верхней границы возраста детства.

При этом, подчеркнул он, необходимо просчитать все последствия, которые повлечет за собой решение об изменении возрастных границ.

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Комментарии

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nae
2019-06-26 22:19:40
Надо же кому то кредиты с 16 лет впаривать.
Изя
2019-06-26 21:24:35
Конечно , возраст совершеннолетия снизить , а возраст распития до 21 года повысить . НУ , ни идиёты ли ??? :)
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