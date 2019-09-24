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Новости. Общество
20:40, 24 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

В России могут снять возрастные ограничения с шедевров кино и литературы

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Правительство России одобрило законопроект, призванный сделать доступнее для детей и подростков шедевры кино и литературы.

С инициативой выступила группа депутатов. Они предлагают дать правительству право устанавливать критерии, по которым классические произведения можно будет освобождать от возрастной маркировки, пишет "Российская газета".

Так получилось, что Сергей Есенин, Владимир Маяковский и Иосиф Бродский фактически "по вредности" приравнены к пачке сигарет. Недавно интернет облетела история школьницы из Екатеринбурга, которая обошла три книжных магазина, но так и не смогла купить сборники стихов этих поэтов.

Когда закон о защите детей от информации только принимался, было много разговоров о том, что нормы вводятся рекомендательные, и маркировка будет только ориентиром

Пока еще не было слышно о делах, когда бы наказывали родителей, допустивших своих детей к произведениям 18+, но, как поясняют юристы, строго по закону такое возможно. Если мама и папа показали дома 14-летнему ребенку, скажем, "Москва слезам не верит" (это кино 16+), им грозит та же статья, что и продавцам сигарет и запрещенных книг. 

Группа депутатов, внесших в Госдуму законопроект о совершенствовании механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценностям и культурным благам, предлагает несколько скорректировать правила. Например, проект выводит из-под действия закона о защите детей от опасной информации случаи использования произведений литературы и искусства музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, иными организациями культуры, которые устраивают представления, например, публичное чтение книг. Это означает, что на маркировки можно не обращать внимание и зачитать школьникам взрослую классическую книжку 18+ того же Льва Толстого. 

При этом особо оговаривается, что если в ходе представления появится запрещенная информация, например, нецензурная брань, порнография, побуждение к самоубийству и прочее, то вход детей туда будет запрещен. Так что организаторы и прокуратура должны смотреть не на возрастную маркировку, а непосредственно на содержание книги или пьесы.

Также законопроектом предлагается, что книги, включенные в примерные школьные программы, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Более того, как предлагается документом, рекомендуемые школьной программой книги могут распространяться без маркировки.

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