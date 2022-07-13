В России могут уменьшить размер этикетки на упаковке продуктов

Правительство России рассмотрит возможность изменения размера этикеток на упаковке продуктов.

Копия соответствующего поручения вице-премьера России Виктории Абрамченко оказалась в среду в распоряжении ТАСС.

«Прошу проработать возможность уточнения национальных стандартов Российской Федерации в части этикетирования пищевых продуктов (определения минимальной и максимальной площади, занимаемой сведениями о продукте (этикеткой) при размещении этикетки на картонной упаковке)», — говорится в документе.

Поручение дано Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, а также Росстандарту, Роспотребнадзору и Росаккредитации. Как пояснили в пресс-службе вице-премьера, Абрамченко поручила ведомствам рассмотреть предложения, поступившие от бизнеса по снижению барьеров и сокращению упаковочных материалов. Кроме того, она поручила проработать выпуск упаковки увеличенного объема для производства соков и другой продукции, в том числе детского питания. Ранее подобная мера была реализована для производителей молочной продукции.

Как напомнили в аппарате Абрамченко, ранее было принято постановление о возможности использования для отдельных категорий детского питания (детские смеси, питьевое молоко, кисломолочные продукты и другие) упаковки объемом в два раза больше (0,5 л вместо максимальных 0,25 л).

О том, что ведомства по поручению Абрамченко рассмотрят возможность изменения размера этикетки, 13 июля написало издание РБК.