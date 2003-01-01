В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

Максимальный размер санкции в таком случае достигнет 200 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение требований к перевозке детей, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

— В случае окончательного принятия закона будут грозить штрафы: для граждан — 5 тысяч рублей (сейчас 3 тысячи рублей); для должностных лиц — 50 тысяч рублей (сейчас 25 тысяч рублей); для юридических лиц — 200 тысяч рублей (сейчас 100 тысяч рублей), — рассказали там.

Изменения затронут часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Предполагается, что нововведение позволит снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних.

Напомним, дети младше 7 лет должны находиться в салоне транспортного средства в специальном кресле или автолюльке, дети в возрасте от 7 до 11 лет могут пристёгиваться ремнём безопасности на заднем сиденье (спереди они также должны быть в детском кресле или бустере), и только для детей старше 12 лет начинают действовать общие правила перевозки.