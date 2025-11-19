В России могут ввести автоматическую сдачу экзаменов на водительские права

В России рассматривают возможность перехода на автоматизированную систему приема экзаменов на водительские права.
Этот вопрос включен в новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент Владимир Путин.
Сейчас экзамен состоит из двух частей — теоретической и практической. Во время практики в машине рядом с кандидатом находится инспектор ГАИ, который оценивает навыки вождения.
Как отмечают эксперты, в некоторых странах уже существует опыт автоматизированной сдачи экзаменов. В Южной Корее компьютер отдает команды и оценивает выполнение упражнений, а в машине присутствует гражданский инструктор для безопасности. В Индии для оценки навыков вождения используют искусственный интеллект.
По данным МВД России, в 2024 году только 14% кандидатов смогли сдать практический экзамен с первой попытки. Автоматизация процесса может сделать оценку более объективной и исключить человеческий фактор.