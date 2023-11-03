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В России могут ввести «отцовский» капитал за рождение третьего ребенка

Новости. Общество
22:00, 03 Ноября 2023
фото: © ﻿ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Общественная палата предложила ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в размере 1 млн рублей.

Ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в размере 1 млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей предлагают в комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, пишут «Известия».

Демографическая ситуация в России требует чрезвычайных мер — об этом говорится в докладе комиссии. Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком, указано в документе.

Нужно стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей, считают в Общественной палате. Среди предлагаемых мер — введение поддержки в 1 млн рублей, которая предоставляется при рождении или усыновлении в одной семье третьего или последующих детей, рассказал «Известиям» председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.

«Мы предлагаем многодетный или отцовский капитал, который предоставляется при рождении третьего ребенка. Он может предоставляться один раз. Не увеличивать еще материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», — цитирует газета Рыбальченко.

Назвать выплату отцовским капиталом предлагается, по его словам, чтобы подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами.

«Но в целом, он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным», — резюмировал собеседник «Известий».

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