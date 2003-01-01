В России могут ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

В Общественной палате РФ предложили признавать полностью дееспособными подростков, регулярно совершающих насильственные преступления.

Несовершеннолетние граждане, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными путём принудительной эмансипации и нести ответственность за свои действия также, как взрослые. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, подростки, способные причинять тяжкий вред здоровью других людей, не поддаются перевоспитанию.

— Мы должны рассмотреть вариант принудительной эмансипации, (…) [но] это, конечно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься, — сказал глава ОП РФ.

Напомним, сейчас процедура эмансипации несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, проводится исключительно в добровольном порядке.



Согласно Гражданскому кодексу РФ, подросток может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору, ведёт бизнес или вступает в брак. Решение об эмансипации принимает суд или органы опеки с согласия родителей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев заступился за подростка из Беломорска, до смерти избившего молодого человека с инвалидностью, а также встал на защиту юной петрозаводчанки, которая сломала челюсть пьяному мужчине.