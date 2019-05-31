В России могут запретить давать прогнозы роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба предупредила главу Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова о недопустимости публичных прогнозов роста цен на бензин в России.

Об этом говорится в официальном сообщении ФАС.

"29 мая 2019 года Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Под такими действиями подразумеваются публичные заявления президента союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%", – говорится в сообщении.

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