100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Новости

В России может быть введен полный запрет на вейпы

00:11

Все, что случилось сегодня

22:20

Атлантическое тепло сдает позиции: в Карелию идут морозы и снег

21:14

В центре Петрозаводска снесут восемь аварийных домов

20:00

«Штраф до 700 тысяч рублей»: В Госдуме анонсировали новые штрафы за борщевик для владельцев земельных участков

18:43

Две управляющие компании в Петрозаводске плохо подготовили дома к зиме

18:21

Строительство поликлиники на Кукковке в Петрозаводске завершат в этом году

17:56

Комиссия отказала в создании нового рыбоводного участка в Лахденпохском районе

17:46

ФСИН планирует обучать иностранных специалистов в своих вузах

17:24

Дожди и похолодание до 0°С: какая погода ожидается в Карелии 7 ноября

17:01

Предполагаемую квартиру экс-губернатора Карелии продают за 69,9 млн рублей

16:44

В Прионежье простились с погибшим на СВО земляком

16:28

Москвичи выиграли конкурс на расселение аварийных домов по программе КРТ в Петрозаводске

16:12

68 молодых художников Карелии представят свои работы в Петрозаводске

15:48

Александр Овечкин установил новый исторический рекорд

15:32

Родители юных лыжников в Лахденпохье просят не закрывать спортивную школу

15:11

Следующая короткая рабочая неделя в России будет длиннее этой

14:55

«Найдём аргументы»: Элиссан Шандалович подготовит поправку в бюджет на ремонт дороги в Медвежьегорске

14:42

«Черви до 15 метров в длину»: озерная рыба в Карелии может быть опасна для здоровья

14:32

249 пациентов доставила санавиация Карелии с начала года

14:13

Автобус из Медвежьегорска до деревни Сельги запустят по требованию прокуратуры

13:52

Евросоюз планирует приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз

13:37

Карелия выполнила более 93% плана по лесовосстановлению

13:25

Минприроды Карелии прокомментировало разлив нефтепродуктов в Ладожском озере

13:10

Аварийный двухэтажный дом сносят в Петрозаводске

12:50

В Петрозаводске задержали пособников аферистов

12:31

Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

12:20

Подавляющее большинство проверенных производителей БАДов оказались фиктивными

12:15

Пьяного водителя без прав задержали на дороге в Олонецком районе

11:54

В Петрозаводске обновили освещение около Вечного огня

11:38

Олеся Хлопкина назначена исполняющей обязанности главы Суоярвского округа

11:21

Дорожник из Карелии выиграл в лотерею более 25 млн рублей

10:54

В России введут особые сим-карты для детей

10:38

Прибыль карельских предприятий за год снизилась более чем в два раза

10:27

«Грамотная, с доброй душой»: ушла из жизни врач Республиканской психиатрической больницы

10:16

Самая сильная магнитная буря года обрушится на Землю

09:52

Полиция спасла пенсионерку из Медвежьегорска от мошенников

09:32

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших на озере Долгое в Карелии

08:59

Частный дом горел в карельском поселке Пиндуши

08:39

Карелия стала лидером по числу бронирований загородных домов в октябре

08:22

Волки утащили с цепи собаку в Пряжинском районе

08:02

В Карелии упростят порядок избрания сельских старост

07:43

В парке в Приладожье появятся лестницы с перилами

07:22

Стало известно, какой теме посвятят 2026 год в России

07:00

Карелия — в тройке сильнейших на всероссийском турнире по акробатике

06:41

В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах

00:10
В России может быть введен полный запрет на вейпы
Сегодня 00:11 Политика
Президент Владимир Путин поддержал идею о полном запрете продажи вейпов на территории России.

фото: создано Шедеврум

Соответствующее предложение поступило от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который ранее предложил апробировать запрет в своем регионе.

Комментируя инициативу, Путин заявил, что ключевая задача — не только запретить опасную продукцию, но и донести до молодого поколения информацию о ее вреде. «Наше правительство это поддерживает», — добавил президент, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Напомним, что действующее законодательство уже ограничивает оборот вейпов: запрещена их продажа несовершеннолетним, дистанционная торговля и реализация по заниженным ценам. Однако теперь власти рассматривают возможность введения тотального запрета.

Ранее мы рассказывали, что  россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты.

