В России может быть введен полный запрет на вейпы

Президент Владимир Путин поддержал идею о полном запрете продажи вейпов на территории России.

Соответствующее предложение поступило от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который ранее предложил апробировать запрет в своем регионе.

Комментируя инициативу, Путин заявил, что ключевая задача — не только запретить опасную продукцию, но и донести до молодого поколения информацию о ее вреде. «Наше правительство это поддерживает», — добавил президент, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Напомним, что действующее законодательство уже ограничивает оборот вейпов: запрещена их продажа несовершеннолетним, дистанционная торговля и реализация по заниженным ценам. Однако теперь власти рассматривают возможность введения тотального запрета.

Ранее мы рассказывали, что россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты.