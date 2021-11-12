В России мужчина взломал морг в поисках ночлега

В Красноярском крае мужчина взломал морг в поисках ночлега и повредил тела четырех умерших.

На юге Красноярского края задержали мужчину, которого подозревают в том, что он взломал дверь морга и изрезал тела четырех умерших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел в Курагинском районе.

«Подозреваемый <…> в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь. В ходе своего пребывания в помещении мужчина повредил четыре тела умерших найденным там скальпелем», — говорится в сообщении.

Заявление о взломе поступило от медиков. Злоумышленника разыскали в течение нескольких часов после взлома — это оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших.