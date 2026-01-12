В России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

Новый сервис позволяет любому пользователю проверить, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей.
На едином портале государственных услуг (Госуслуги) заработал общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщает Минцифры. Теперь, введя необходимые для проверки данные о человеке, можно узнать о его задолженностях по алиментам на содержание родителей или детей.
Что необходимо для проверки:
— ФИО;
— Дата рождения.
Однако в реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.
Сервис доступен всем пользователям Госуслуг, поможет оценить добросовестность человека (например, при заключении сделок) и послужит поводом для людей закрыть имеющиеся долги.
Ранее мы сообщали, что в России ввели бесплатные генетические тесты для будущих родителей.