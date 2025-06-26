Туристические места Карелии описали на сайте проекта «Серебряное ожерелье России»

Авторы инициативы собрали информацию о самых интересных уголках Северо-Запада страны.

Эксперты историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России» впервые запустили сайт, посвящённый развитию туризма на Северо-Западе нашей страны, сообщили в Центре стратегических разработок.

— Пользователям будут доступны карты регионов, описания туров и маршрутов, полезные ссылки туроператоров, гостиниц и ресторанов, актуальные новости туристического проекта, анонсы уникальных событий в регионах, впечатления звезд и знаменитостей, — рассказали там.

Информация на портале представлена на русском и английском языках и охватывает сразу 11 субъектов: Мурманскую, Вологодскую, Архангельскую, Калининградскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области, Республику Карелию, Коми, Ненецкий автономный округ и город Санкт-Петербург.

Напомним, проект «Серебряное ожерелье России» был запущен в 2012 году, а его основной целью является сохранение истории, культуры и природных богатств Северо-Запада. Авторы инициативы разработали порядка 1,3 тысяч маршрутов по самым живописным местам этого уникального макрорегиона.