В России начал резко дорожать распространенный вид недвижимости

Эксперты отметили серьезное подорожание квадратных метров как за год, так и за последний месяц.

Вторичное жилье в крупных российских городах в октябре подорожало на 2%, а за год — на 11%, в среднем до 121,1 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в «Циане». Об этом сообщает РИА Новости.

«В октябре цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по анализируемым локациям увеличилась сразу на 1,8% — это максимум с марта 2022 года — тогда „квадрат“ за месяц подорожал на 2,8%. Несмотря на признаки охлаждения рынка, рост цен не только продолжился, но и ускорился», — говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра выросла примерно на 1%.

«По итогам сентября-октября заметно смещение спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек за счет разрыва в ипотечных ставках между двумя этими сегментами. Вероятно, в ближайшее время ипотека на вторичном рынке подорожает еще сильнее — ЦБ вновь повысил ключевую ставку. Рост цен на рынке в силу инерции пока что сохраняется, однако в ближайшее время вероятно увеличение доли лотов, где продавцы готовы предоставлять скидки, что приведет к стагнации средних цен на сегодняшних уровнях», — цитирует пресс-служба руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова.

В недавно сданных новостройках, конкурирующих за покупателя с еще строящимися объектами, стоит ожидать снижения цен, добавляется в сообщении «Циана».