В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

Она продлится до субботы, чтобы обеспечить россиянам три выходных дня подряд в начале ноября.

Сегодня, 28 октября, у россиян началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней подряд — с понедельника по субботу включительно. Суббота, 2 ноября, в соответствии с производственным календарем, объявлена рабочим днем.

Такой график был установлен для того, чтобы предоставить три выходных дня подряд в начале ноября. Короткие каникулы ждут россиян на следующей неделе: отдыхать можно будет с воскресенья, 3 ноября, по вторник, 5 ноября включительно.

После этого рабочая деятельность возобновится лишь в среду, 6 ноября. Таким образом, следующая рабочая неделя будет состоять всего из трех дней — среды, четверга и пятницы.

Напомним, что праздничным днем является 4 ноября — День народного единства. Понедельник, 3 ноября, станет выходным за счет переноса с субботы, 2 ноября. Также стоит учесть, что суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Ранее сообщалось, что предстоящие новогодние каникулы 2025–2026 годов также будут продолжительными — с 31 декабря по 11 января включительно.