В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

С 22 сентября по 4 октября в России проходит акция «Монетная неделя».
В течение этого времени можно обменять накопленные монеты на бумажные банкноты. Об этом сообщили в Центробанке РФ.
Обменять мелочь можно в банках и магазинах, которые участвуют в акции. Всего к проекту присоединились около 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов страны.
Чтобы воспользоваться акцией, нужно прийти в банк из списка участников с паспортом и отсортированными по номиналу монетами. Мелочь можно положить на свой счет или сразу обменять на купюры. Полный перечень участников и условия акции размещены на сайте «монетнаянеделя.рф».
Предыдущая «Монетная неделя» проходила в апреле 2025 года. Тогда россияне сдали более 51 миллиона монет на общую сумму 242 миллиона рублей.