В России началась самая короткая рабочая неделя в году

В России стартовала самая короткая рабочая неделя в году — она продлится всего два дня, 29 и 30 декабря.

31 декабря начнутся новогодние каникулы.— С учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — говорится в постановлении правительства.

Таким образом, общая продолжительность новогодних праздников составит 12 дней.Предыдущая короткая рабочая неделя была в ноябре и длилась три дня — с 5 по 7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале — с 21 по 23 февраля, а затем в марте — с 7 по 9 марта.

