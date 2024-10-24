В России началась шестидневная рабочая неделя

В России из-за переноса выходного дня на майские праздники началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится с понедельника, 28 октября, по субботу, 2 ноября, пишет «КоммерсантЪ».

Воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, будут нерабочими, следует из производственного календаря на 2024 год.

Суббота, 2 ноября, будет рабочей, поскольку выходной был перенесен на 30 апреля 2024 года, чтобы объединить его с майскими праздниками в период с 28 апреля по 1 мая.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Он был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005 году. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.

В начале октября власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Согласно документу, новогодние каникулы у россиян продлятся с 28 декабря по 8 января. Следующие удлиненные выходные будут только в мае.