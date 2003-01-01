В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы.

Третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы началась в России, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

— Закончена объединенная первая и вторая фазы клинических исследований, что является само по себе, по действующему законодательству, достаточным для регистрации вакцины, под встречное условие с непрерывным мониторингом ее эффективности у всех, кто будет ее получать. Мы начали третью фазу клинических исследований, и сейчас очень активно идет набор для клинических исследований третьей фазы, — сказала Скворцова.

Она уточнила, что специалистами выбрана доза в 80 микрограммов. Вакцина вводится подкожно пятикратно, с режимом дозирования — один раз в четыре недели.

Добавим, что пыление березы начинается в апреле, а в некоторые теплые года и с конца марта. Чтобы успеть к этому периоду исследования надо было начать в октябре, уточнила Вероника Скворцова.

Напомним, что ученые Института иммунологии ФМБА объявили о создании совместно с коллегами из Венского медуниверситета первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу и сходных аллергенов (яблоко, персик, арахис, соя) еще в 2023 году. Уточнялось, что курс профилактики составит всего три—пять инъекций, в отличие от классических препаратов на основе экстрактов растений-аллергенов, когда для достижения результата необходимо сделать не менее трех десятков процедур. После завершения клинических испытаний вакцина должна появиться в российских медучреждениях.

Существующие сейчас средства от аллергии являются исключительно терапевтическими — они лишь уменьшают симптомы, не действуя на первопричину заболевания