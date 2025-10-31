В России начали блокировать лишние сим-карты

С 1 ноября в России вступили в силу новые правила — операторам связи разрешили блокировать сим-карты граждан, на имя которых зарегистрировано более 20 номеров.
Эта мера направлена на борьбу с нелегальным оборотом сим-карт и телефонным мошенничеством.
Для иностранных граждан действуют более строгие ограничения — лимит составляет 10 сим-карт.
Если абонент не отказался самостоятельно от лишних номеров, оператор обязан прекратить обслуживание по всем его сим-картам — как личным, так и корпоративным. Также блокировке подлежат номера, по которым не подтверждены данные владельца.
В первую очередь проверки затронут абонентов, которые заключили договоры до 1 апреля 2025 года. Именно с апреля операторам было запрещено продавать новые сим-карты тем, у кого на тот момент был достигнут лимит в 20 номеров.
Проверить, сколько номеров зарегистрировано на ваше имя, можно через специальный сервис «Сим-карты» на портале «Госуслуги», в личном кабинете в приложении мобильного оператора или в его офисе. Отказаться от ненужных номеров также можно через «Госуслуги» или в салоне связи.
Ранее мы рассказывали, какие еще законы вступают в силу ноябре.