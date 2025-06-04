В России вступил в силу запрет на установку глухих заборов между участками

За «неправильный» забор могут оштрафовать.

С 9 июня в России начали действовать новые правила установки заборов между дачными участками. Теперь между соседями можно ставить только прозрачные ограждения высотой не более 1,8 метров – сетку-рабицу, штакетник или живую изгородь. Глухие заборы разрешены только со стороны улицы.

Эти меры приняты, чтобы минимизировать конфликты между соседями. Дело в то, что сплошные заборы создают тень и мешают проветриванию участков. По этому поводу в России было немало судов, поэтому законодатели решили пойти на такой серьезный шаг.

Если соседи хотят поставить глухое ограждение между своими участками, им теперь нужно оформить письменное соглашение с соседом и заверить его в поселковой администрации или администрации СНТ.

В то же время никто не обязывает сносить уже существующие заборы. Если соседей глухой забор устраивает, его сносить не надо. Но если сосед против существующего забора, он может обратиться в суд. Суд может обязать снести ограждение, если оно нарушает нормы. Штраф за отказ убрать незаконный забор составит от 5 до 10 тысяч рублей или 1-1,5% от кадастровой стоимости участка.