В России начали действовать правила преимущества для машин с мигалками

С 26 июля в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые предусматривают новые нормы для водителей при появлении машин с мигалками.

О вступлении в силу новых правил, рассказала Газета.Ru со ссылкой на изменения в КоАП, утвержденные Советом Федерации.

До этого в правилах была прописана общая обязанность уступать дорогу. Нововведения предполагают, что водитель должен освободить полосу движения с помощью перестроения или совершить иной маневр, который поможет автомобилю проехать.

Кроме того, ранее закон предусматривал запрет на обгон автомобилей со спецсигналами. Теперь дорогу нужно уступать не только автомобилям с цветографической окраской, среди которых скорая помощь, полиция, пожарные, но и машинам с мигалками без специальных обозначений. Обычно подобный транспорт используется для перевозки высокопоставленных должностных лиц.

За нарушение ПДД грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей.