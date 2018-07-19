В России начали подделывать купюры номиналом 2 тысячи рублей

ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр.

Банк России сообщил, что во втором квартале было выявлено 16 поддельных купюр номиналом 2 тыс. руб. В статистике ЦБ информация о подделке такой банкноты, поступившей в обращение в октябре прошлого года, отражается впервые: в отчетах за 2017-й и первый квартал 2018 года подобные подделки не упоминаются. Данных о фальшивых 200-рублевых банкнотах, выпущенных в обращение одновременно с двухтысячной, у ЦБ нет, пишет РБК.

В феврале о попытке расплатиться фальшивкой номиналом 2 тыс. руб. сообщала прокуратура Амурской области. Инцидент произошел на автозаправке в селе Среднебелая. Банкнота была получена оператором АЗС от клиента, расплатившегося за топливо. В апреле местное МВД отчиталось о задержании мошенника, который распечатал купюру на струйном принтере.

По данным ЦБ, самой популярной для подделки банкнотой в России по-прежнему остается пятитысячная: за второй квартал было обнаружено 6825 таких фальшивок на общую сумму 34 млн руб., на 1082 больше, чем в первом квартале.

На втором месте стабильно идет купюра достоинством 1 тыс. руб.: ее подделали 2338 раз (почти столько же, сколько и в предыдущем квартале, — 2428). Купюры меньших номиналов подделывать невыгодно, их выявляется в десятки раз меньше.

Количество выявленных в России подделок иностранных купюр во втором квартале уменьшилось до 617 против 869 в предыдущем. Самый популярный для подделок — доллар США (556 купюр), евро ему проигрывает более чем в десять раз (46).

Кроме того, обнаружены 13 фальшивых банкнот в китайских юанях и две — в британских фунтах, говорится в отчете ЦБ.