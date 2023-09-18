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В России начали резко дорожать автомобили

Новости. Экономика
20:30, 18 Сентября 2023
фото: Freepik

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Серьезный рост цен на авто, начавшийся в августе, продолжится осенью.

Рост цен на автомобили в РФ, начавшийся в августе на фоне роста утильсбора и ослабления рубля, сохраняется в сентябре. В среднем, по данным проведенного «Ъ» опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях. Причем участники рынка говорят, что марки еще не переложили все новые расходы в цены и пока могут их сдерживать. На рынке даже сохраняются скидочные программы — аналитики полагают, что это указывает на осторожность марок в условиях высокой конкуренции. Таким образом, подорожание автомобилей неизбежно продолжится.

На фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. По данным НАПИ, удорожание составило 0,1–14,3%. Рекомендованные розничные цены обновились у 127 комплектаций — для сравнения, в июле таких было всего 52.

Среди отечественных игроков цены выросли на отдельные комплектации и модели Lada и одну комплектацию УАЗ «Патриот» на 1,4–5% и 8,3% соответственно, а также сразу на 10,1–11% на комплектации «Москвич 3» и «Москвич 3Е».

Некоторые бренды, как Haval, повышали цены дважды еще в августе — например, на пикап GWM Poer KingKong и кроссовер Haval M6. Так, в начале августа Poer KingKong подорожал на 200 тысяч рублей, а затем во второй половине месяца еще на столько же, в целом увеличившись в цене на 6,3–6,7% (в зависимости от комплектации).

Обновление прайс-листов продолжилось и в сентябре: по данным «Цена Авто», автомобили марки Jetour прибавили в цене 50 тысяч рублей в августе и столько же в сентябре (или на 1,6–2%). Chery в сентябре повысили цены на восемь официально продаваемых моделей (на 30–70 тысяч рублей, или 1,1–2,1%). В концерне сказали «Ъ», что пересматривали стоимость на фоне курсовых колебаний, утилизационного сбора, логистики.

У Lada в сентябре продолжилось переписывание ценников: подорожали более высокие комплектации Granta (на 10–60 тысяч рублей). Напомним, в АвтоВАЗе говорили, что корректировка цен по более оснащенным модификациям связана с их комплектацией дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков или с использованием импортных субкомпонентов и сырья.

Опрошенные «Ъ» дилеры солидарны в том, что повышение цен продолжится.

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