В России начали тестировать выплаты в цифровых рублях

Что такое цифровой рубль, зачем он нужен и как им платить.

С 1 октября 2025 года в России стартует пилотный проект по использованию цифрового рубля для социальных выплат. Это третья форма национальной валеты, которая будет существовать вместе с наличными и безналичными деньгами.

Цифровой рубль выпускает Банк России, его курс всегда равен обычному рублю. В финансовой организации рассказали, в чем отличия от привычной валюты и для чего нужно нововведение. По сути это те же рубли, но в цифровом виде. Главное отличие безналичных рублей от цифровых — место хранения. Цифровые рубли будут храниться не в коммерческом банке, а на специальной платформе Банка России. Доступ к цифровому кошельку можно будет получить через мобильное приложение любого банка.

Сначала цифровые рубли будут использовать для отдельных федеральных пособий, например, детских выплат или пособий малоимущим. Если положенная гражданину выплата попадет в пилотный список, его заранее уведомят банк или ведомство, и он сам сможет выбрать способ получения денег.

Цифровые рубли можно будет потратить через банковское приложение. Главные плюсы для граждан — это бесплатные и моментальные переводы, а также высокий уровень безопасности под контролем Центробанка. С помощью цифрового рубля можно будет оплачивать товары и переводить деньги друг другу без комиссий. При желании эти деньги можно мгновенно и без комиссии перевести на обычный банковский счет, а затем снять наличные в банкомате.

Массовое внедрение цифрового рубля для всех банков и торговых компаний планируется с 1 сентября 2026 года.