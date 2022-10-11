В России начались продажи автомобилей популярного европейского бренда, собранных в Китае

Седаны Volkswagen Bora китайского производства появились у одного из столичных дилеров Volkswagen.

Об этом сообщает автомобильный портал carsweek.ru.

На продажу предлагается дорестайлинговый вариант Volkswagen Bora с двумя видами моторов: 113-сильный бензиновый «атмосферник» на полтора литра и 1,4-литровая 150-сильная «турбочетверка». Трансмиссия — 6АКПП или «робот» для более мощного двигателя.

Цены на новинку варьируются от 2,49 до 2,59 млн рублей.